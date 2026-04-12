Πήρε εξιτήριο ο Εμπίιντ - Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του

Οnsports team

Ο σέντερ των Σίξερς, Τζόελ Εμπίιντ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από επιτυχημένη επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, και επέστρεψε στη Φιλαδέλφεια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Οι Σίξερς διευκρίνισαν ότι η μετεγχειρητική αποκατάσταση θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο σε συνεργασία με τον χειρουργό του παίκτη, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονοδιάγραμμα επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Ο 32χρονος σούπερ σταρ πραγματοποιεί και φέτος παραγωγική σεζόν με 26,9 πόντους και 7,7 ριμπάουντ μέσο όρο, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία στο NBA από την είσοδό του στη λίγκα το 2014.