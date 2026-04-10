NBA: Τα… όργια του «Βασιλιά», η «δήλωση» Νικς κόντρα σε Σέλτικς και ο ακούραστος Ντουράντ

Onsports Team

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 26 πόντους, μοίρασε 11 ασίστ και μάζεψε οκτώ ριμπάουντ, οδηγώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 119-103 επί των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο και βάζοντας τέλος σε ένα σερί τριών ηττών.

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ γνώρισε την πέμπτη της ήττα στα τελευταία έξι παιχνίδια και θα καταταγεί στη 10η θέση της Δύσης, συμμετέχοντας στο τουρνουά play-in. Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, καθώς για τους «πολεμιστές» δεν αγωνίστηκαν οι Στίβεν Κάρι, Κρίσταπς Πορζίνγκις, Γουίλ Ρίτσαρντ και Γκούι Σάντος, ενώ οι Λέικερς στερήθηκαν τις υπηρεσίες των Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς, Τζάξον Χέις και Μάρκους Σμαρτ.

Σε άλλο παιχνίδι, ο Κέβιν Ντουράντ, στα 37 του χρόνια και στην 19η σεζόν του στο NBA, σημείωσε 29 πόντους, πετυχαίνοντας και ένα καθοριστικό τρίποντο στα τελευταία λεπτά, οδηγώντας τους Ρόκετς στη νίκη 113-102 απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς στο Χιούστον. Οι Ρόκετς έφτασαν τις οκτώ συνεχόμενες νίκες, αν και χρειάστηκε να παλέψουν μέχρι το τέλος, ενώ οι 76ερς περιπλέκουν τη θέση τους στη μάχη για τις θέσεις 5 και 6 στην Ανατολή, καθώς βρίσκονται πλέον όγδοοι με 43 νίκες και 37 ήττες.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια αγωνίστηκε χωρίς τον Τζόελ Εμπίιντ, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας νωρίτερα μέσα στην ημέρα και δεν έχει ακόμη καθοριστεί το πότε θα επιστρέψει. Οι Ρόκετς παραμένουν πέμπτοι στη Δύση με ρεκόρ 51-29, ίδιο με εκείνο των Λέικερς, ενώ αμφότερες οι ομάδες εξακολουθούν να διεκδικούν την τρίτη θέση που κατέχει το Ντένβερ με 52-28.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη των Τορόντο Ράπτορς επί των Μαϊάμι Χιτ 128-114, καθώς σημείωσε 38 πόντους συνολικά, με τους 23 να έρχονται στο πρώτο ημίχρονο. Οι Ράπτορς, με ρεκόρ 45-35, ολοκλήρωσαν το απόλυτο στη σειρά των τεσσάρων αγώνων της σεζόν απέναντι στους Χιτ και ανέβηκαν στην πέμπτη θέση της Ανατολής, προσπερνώντας το Ορλάντο, ενώ το Μαϊάμι φαίνεται να οδεύει προς τη 10η θέση και τη συμμετοχή στο play-in.

Τέλος, οι Νικς επικράτησαν 112-106 των Σέλτικς στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, με τον Τζος Χαρτ να πετυχαίνει 26 πόντους, εκ των οποίων οι 15 στο τέταρτο δεκάλεπτο, και να βάζει δύο καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο λεπτό. Ο Τέιτουμ είχε παραδεχτεί πριν από τον αγώνα ότι ένιωθε νευρικός για την επιστροφή του στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπου τον περασμένο Μάιο υπέστη ρήξη στον δεξιό Αχίλλειο τένοντα κατά τη διάρκεια των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας.

Η νίκη αυτή επιτρέπει στους Νικς, που βρίσκονται τρίτοι στην Ανατολή με 52-28, να απομακρυνθούν από το Κλίβελαντ και να παραμείνουν σε τροχιά πίεσης προς τη Βοστώνη, δεύτερη με 54-26, με μόλις δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Αν διατηρηθούν οι θέσεις, οι δύο ομάδες ενδέχεται να συναντηθούν στον δεύτερο γύρο των playoffs, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σειρά, όπως είχε συμβεί και το 2025.

