NBA: «Σφράγισαν» το κορυφαίο ρεκόρ οι Θάντερ - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Onsports Team

Σε απόλυτο ρυθμό πρωταθλητισμού κινούνται οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι οποίοι συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά τους, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στο φετινό ΝΒΑ.

Η ομάδα της Οκλαχόμα έφτασε σε μια ακόμη επιβλητική νίκη, επικρατώντας με 128-110 των Λος Άντζελες Κλίπερς στην Καλιφόρνια και «σφραγίζοντας» το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα με 64-16.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 30 πόντους και 14 ριμπάουντ, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της επικράτησης, ενώ ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνέβαλε καθοριστικά με 20 πόντους και 11 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην έβδομη διαδοχική της νίκη. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Αϊζέια Τζο, που ήρθε από τον πάγκο και πρόσθεσε 21 πόντους, αλλά και του Τζέιλεν Γουίλιαμς με 18, με τους Θάντερ να εξασφαλίζουν παράλληλα και την πρώτη θέση στη Δύση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αποκτώντας πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τους τελικούς.

Από την πλευρά των Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο Κόμπι Σάντερς πρόσθεσε 17 ερχόμενος από τον πάγκο, με την ομάδα του Λος Άντζελες να παραμένει στην όγδοη θέση της Δύσης και να στρέφει την προσοχή της στη μάχη του play-in. Οι Τζόρνταν Μίλερ και Μπρουκ Λόπεζ είχαν από 16 πόντους, σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν χωρίς τον Ντάριους Γκάρλαντ.

Την ίδια ώρα, οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, επικρατώντας των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 112-101 και φτάνοντας τις 13 νίκες στα τελευταία 14 παιχνίδια. Ο ΝτιΆαρον Φοξ ηγήθηκε με 25 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν η συνεισφορά των αναπληρωματικών που πρόσφεραν συνολικά 48 πόντους, παρά τις απουσίες των Γουεμπανιάμα και Καστλ.

Οι Σπερς (61-19) εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση στη Δύση, ενώ το Πόρτλαντ, με κορυφαίους τον Ντένι Άβντιγια που σημείωσε 29 πόντους και τον Σκουτ Χέντερσον με 20, παραμένει στην ένατη θέση και συνεχίζει τη μάχη για την είσοδο στην οκτάδα.

