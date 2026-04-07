NBA: «Λύγισαν» τους Σίξερς οι Σπερς αλλά ανησυχούν για Ουεμπανιάμα - Έκπληξη Μάτζικ

Onsports Team

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν των Φιλαδέλφεια 76ερς με 115-102, ωστόσο η νίκη τους επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο με ενοχλήσεις στα πλευρά.

Ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε σε μια διεκδίκηση της μπάλας, όταν έπεσε στο παρκέ και αρχικά φάνηκε να πονάει στον ώμο. Παρότι συνέχισε να αγωνίζεται, λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια λόγω πόνων στα πλευρά.

Δεν επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Σπερς να αναφέρουν πως πρόκειται για αιμάτωμα, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να εκτιμηθεί με ακρίβεια η κατάστασή του.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, οι Σπερς συνέχισαν τις καλές τους εμφανίσεις και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 60-19.

Κορυφαίος για την ομάδα του Σαν Αντόνιο ήταν ο Στεφόν Καστλ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ από πλευράς Σίξερς ξεχώρισε ο Ζοέλ Εμπίιντ με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στο άλλο παιχνίδι, οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν των Ντιτρόιτ Πίστονς με 123-107 και μπήκαν δυναμικά στη διεκδίκηση της 6ης θέσης στην Ανατολή.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, εκμεταλλευόμενοι και τις απουσίες των Πίστονς, και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους.

Με αυτή τη νίκη, οι Μάτζικ ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 43-36 και πλέον συγκατοικούν με Χόρνετς, Σίξερς και Ράπτορς, με τις τέσσερις ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs της Ανατολικής περιφέρειας.

Πρωταγωνιστής για το Ορλάντο ήταν ο Πάολο Μπανκέρο με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από τους Πίστονς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Ντούρεν με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

