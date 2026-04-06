«Δεν συνεχίζει στους Μπακς ο Ρίβερς»
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 15:00
NBA

«Δεν συνεχίζει στους Μπακς ο Ρίβερς»

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Αμερική ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς την νέα σεζόν. 

Η φετινή σεζόν ήταν αποτυχημένη για τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού τα «Ελάφια» έμειναν για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια εκτός των play-offs ενώ και η κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει περιπλέξει τα πράγματα. 

Ο Μαρκ Στέιν ανέφερε πως μετά το φινάλε της regular-season όλα δείχνουν πως ο Ρίβερς δεν θα είναι πλέον ο head coach των Μπακς, καθώς είτε θα αποχωρήσει είτε θα αναλάβει κάποιον άλλον ρόλο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ένταξή του στο Hall of Fame, τονίζοντας πως αυτή θα το κάνει ευκολότερο για τον 64χρονο κόουτς να αφήσει πίσω του την προπονητική. 

Ο γνωστός δημοσιογράφος το πήγε και ένα βήμα... παραπέρα καθώς τόνισε ότι αντικαταστάτης του Ρίβερς θα είναι ο Τέιλορ Τζένκινς. 

 



