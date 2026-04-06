NBA: Άφησαν ελεύθερο τον Γιούρτσεβεν οι Ουόριορς

EPA/ERIK S. LESSER, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έμεινε ελεύθερος, καθώς οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αποφάσισαν να μην του προσφέρουν συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαήμερου.

Ο Τούρκος σέντερ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στο ρόστερ για τη συνέχεια της χρονιάς και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είτε στο NBA είτε εκτός αυτού. Σε εννέα συμμετοχές με την ομάδα, κατέγραψε κατά μέσο όρο 3,8 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε 11,6 λεπτά συμμετοχής, μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Παρά τις ευκαιρίες που πήρε στο rotation, οι «Πολεμιστές» δεν προχώρησαν σε συμφωνία μαζί του για το υπόλοιπο της σεζόν. Αντίθετα, επέλεξαν να δώσουν δεκαήμερο συμβόλαιο στον Τσαρλς Μπάσι, ο οποίος αγωνίζεται επίσης στη θέση του σέντερ και είχε περιορισμένη παρουσία φέτος με τους Μπόστον Σέλτικς.

Η κορυφαία εμφάνιση του Γιούρτσεβεν με τη φανέλα των Ουόριορς σημειώθηκε απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, όταν σημείωσε 17 από τους συνολικά 34 πόντους που πέτυχε στο πέρασμά του από την ομάδα, προσθέτοντας ακόμη οκτώ ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον, ο 27χρονος διεθνής σέντερ βρίσκεται σε αναζήτηση της επόμενης πρόκλησης στην καριέρα του, με ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να παραμείνει στο NBA προσπαθώντας να καθιερωθεί, είτε να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή αγορά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.