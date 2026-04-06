Συνεχίζει την κόντρα με τους Μπακς ο Γιάννης: «Δεν έχω χάσει ούτε μια μέρα στη δουλειά»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δείχνει με κάθε ευκαιρία τη δυσαρέσκειά του με την απόφαση της ομάδας του να τον έχει συνεχώς στη λίστα με τους τραυματίες.

Το πιο «καυτό» σίριαλ με άγνωστες συνέπειες τείνει να γίνει το θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μπακς.

Η ομάδα του Μιλγουόκι έχει αποφασίσει να μην τον ξαναρίξει στη «μάχη» μέχρι το τέλος της σεζόν, προκειμένου να δουλέψει πάνω στα θέματα των τραυματισμών του, κάτι το οποίο δεν βρίσκει σύμφωνο με τον «Greek Freak».

Και ο ίδιος φροντίζει να δείχνει την δυσαρέσκειά του σε κάθε ευκαιρία.

«Ποτέ δεν έχω χάσει μια μέρα στη δουλειά. Καλύτερα να ρωτήσετε για μένα» έγραψε στη λεζάντα του post που έκανε στο Instagram με φωτογραφίες του ίδιου να κάνει χαμογελαστός προπόνηση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους.