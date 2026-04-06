ΝΒΑ: Οι Ρόκετς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Ουόριορς (vids)
Αμείωτη η ένταση και η αγωνία στον «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ με Θάντερ, Σέλτικς και Ρόκετς και να συνεχίζουν με νίκες την πορεία τους.
Μπόστον Σέλτικς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μπορεί να συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ, αλλά οι Ρόκετς είναι εκείνοι που «έκλεψαν» την παράσταση με την νίκη τους επί των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Ήττα για τους μισούς Λέικερς στο Ντάλας από τους Μάβερικς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μπακς - Γκρίζλις 131-115
Σέλτικς - Ράπτορς 115-101
Νετς - Ουίζαρντς 121-115
Μπουλς - Σανς 110-120
Καβαλίερς - Πέισερς 117-108
Τίμπεργουλβς - Xόρνετς 117-108
Πέλικανς - Μάτζικ 108-112
Θάντερ - Τζαζ 146-111
Μάβερικς - Λέικερς 134-128
Κινγς - Κλίπερς 109-138
Ουόριορς - Ρόκετς 116-117