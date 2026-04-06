ΝΒΑ: Οι Ρόκετς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Ουόριορς (vids)
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 09:27
ΝΒΑ: Οι Ρόκετς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Ουόριορς (vids)

Αμείωτη η ένταση και η αγωνία στον «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ με Θάντερ, Σέλτικς και Ρόκετς και να συνεχίζουν με νίκες την πορεία τους.

Μπόστον Σέλτικς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μπορεί να συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ, αλλά οι Ρόκετς είναι εκείνοι που «έκλεψαν» την παράσταση με την νίκη τους επί των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.  Ήττα για τους μισούς Λέικερς στο Ντάλας από τους Μάβερικς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μπακς - Γκρίζλις 131-115

Σέλτικς - Ράπτορς 115-101

Νετς - Ουίζαρντς 121-115

Μπουλς - Σανς 110-120

Καβαλίερς - Πέισερς 117-108

Τίμπεργουλβς - Xόρνετς 117-108

Πέλικανς - Μάτζικ 108-112

Θάντερ - Τζαζ 146-111

Μάβερικς - Λέικερς 134-128

Κινγς - Κλίπερς 109-138

Ουόριορς - Ρόκετς 116-117



