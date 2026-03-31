Τζόρνταν: «Είμαι καταραμένος με αυτό το ανταγωνιστικό γονίδιο»

Ο Μάικλ Τζόρνταν παραδέχθηκε ότι υπάρχει ένα μέρος του εαυτού του που θέλει να πάρει μια μπάλα του μπάσκετ και να παίξει ξανά.

«Είμαι καταραμένος με αυτό το ανταγωνιστικό γονίδιο. Αν ντυθώ, πρέπει να ντυθώ πριν το κάνει η γυναίκα μου», είπε ο Μάικλ Τζόρνταν στο CBS, όπου παραδέχθηκε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του εαυτού του που θέλει να πάρει μια μπάλα του μπάσκετ ακόμα και 23 χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Σικάγο Μπουλς απολαμβάνει τώρα την επιτυχία της ομάδας NASCAR 23XI Racing, την οποία συνίδρυσε, αναγνωρίζοντας ότι, κατά κάποιο τρόπο, ικανοποιεί την πείνα για νίκη που το μπάσκετ δεν του επιτρέπει πλέον να ικανοποιήσει:

«Έχω αντισταθμίσει το συναίσθημα της έλλειψης, με το NASCAR ή το ψάρεμα. Αλλά αυτή την παρόρμηση να ονειρεύομαι, σαν, μακάρι να μπορούσα να πάρω μια μπάλα του μπάσκετ και... θα ήθελα πολύ να το κάνω αυτό. Πιστέψτε με», είπε ο Τζόρνταν.

Αν και θεωρείται ευρέως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, ο έξι φορές πρωταθλητής του NBA επέμεινε ότι δεν μπορεί να αποκαλείται GOAT (Greatest of All Time):

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως το GOAT για μένα. Δεν είναι. Ξέρετε, είναι απλώς επειδή πιστεύω ότι ξεπερνάμε άλλους ανθρώπους, άλλους αθλητές. Μαθαίνουμε από άλλους αθλητές, κάνουμε το παιχνίδι να προοδεύει καθώς εξελίσσεται. Το να λέμε ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον δεν είναι το σωστό», τόνισε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μειονεκτήματα του να είσαι πρωταγωνιστής.

«Είναι το βάρος του να ζεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ξέρεις; Το να ζεις σύμφωνα με τις προσδοκίες, να προσπαθείς να διατηρήσεις τις προσδοκίες που είχαν ή έχουν όλοι για εσένα. Αυτό είναι ένα βάρος και πολλοί άνθρωποι πρέπει να το αντέξουν. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος που μπορείς να το περάσεις και μετά σε κάποιο σημείο λες, "Έχω κουραστεί να το κάνω αυτό"», αναγνώρισε ο δύο φορές Ολυμπιονίκης με την ομάδα των ΗΠΑ.