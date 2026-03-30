Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άλεξ για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να μείνει στο Μιλγουόκι»
Οnsports Team 30 Μαρτίου 2026, 09:38
NBA

Την επιθυμία του να μείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μπακς εξέφρασε ο αδερφός του, Άλεξ.

Για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς μίλησε ο αδελφός του Άλεξ.

Ο «βενιαμίν» της οικογένειας αγωνίζεται στη θυγατρική ομάδα των «ελαφιών» στη G-League, τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Ο νεαρός άσος, μετά τη βαριά ήττα των Χερντ από τη θυγατρική των Ράπτορς με 138-115, κλήθηκε να σχολιάσει το αν θα μείνει ο αδελφός του στους Μπακς.

«Δεν ξέρω. Ελπίζω. Όλοι τον αγαπάμε εδώ στο Μιλγουόκι, όλοι θέλουμε να μείνει εδώ. Οπότε, ό,τι κι αν αποφασίσει, είμαι οικογένειά του, αλλά όταν εννοώ οικογένεια του, τα παιδιά και η σύζυγος αποφασίζουν, ότι θα είναι το καλύτερο για αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ροή ειδήσεων

8 λεπτά πριν
11 λεπτά πριν
34 λεπτά πριν
36 λεπτά πριν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved