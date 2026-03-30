Άλεξ για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να μείνει στο Μιλγουόκι»

Την επιθυμία του να μείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μπακς εξέφρασε ο αδερφός του, Άλεξ.

Ο «βενιαμίν» της οικογένειας αγωνίζεται στη θυγατρική ομάδα των «ελαφιών» στη G-League, τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Ο νεαρός άσος, μετά τη βαριά ήττα των Χερντ από τη θυγατρική των Ράπτορς με 138-115, κλήθηκε να σχολιάσει το αν θα μείνει ο αδελφός του στους Μπακς.

«Δεν ξέρω. Ελπίζω. Όλοι τον αγαπάμε εδώ στο Μιλγουόκι, όλοι θέλουμε να μείνει εδώ. Οπότε, ό,τι κι αν αποφασίσει, είμαι οικογένειά του, αλλά όταν εννοώ οικογένεια του, τα παιδιά και η σύζυγος αποφασίζουν, ότι θα είναι το καλύτερο για αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.