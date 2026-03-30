NBA: Κατήφορος χωρίς τέλος για τους Μπακς - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ, τα highlights των αγώνων, αλλά και τη βαθμολογία.

Οι Μπακς πάνε από το κακό στο χειρότερο, έχοντας ήδη αποκλειστεί από τα playoffs του NBA. Τα «ελάφια» ηττήθηκαν με 127-113 από τους Κλίπερς και έφτασαν την 45η ήττα τους μέσα στη σεζόν.

O Κόλινς είχε 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους Κλίπερς, ενώ ο Λέοναρντ είχε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ μέτρησε 36 πόντους για τους Μπακς, που σε ακόμα ένα ματς φέτος δεν είχαν στο παρκέ τον ηγέτη τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ δεν αγωνίστηκε ούτε ο Θανάσης.

Στη Σάρλοτ, οι Σέλτικς επικράτησαν με 114-99 των Χόρνετς, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ηγείται με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ ακολούθησε με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, καλύπτοντας τις απουσίες των Τζέιλεν Μπράουν και Ντέρικ Γουάιτ, ενώ ο Νεμάιας Κέτα πρόσθεσε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 19 πόντους, με τους Χόρνετς να ταλαιπωρούνται από την αστοχία στα τρίποντα (12/43, 28%).

Ο Αλπερέν Σενγκούν συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς σε επιβλητική νίκη 134-102 επί των Πέλικανς. Ο Τούρκος σέντερ ήταν κυριαρχικός με 36 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της σεζόν.

Στην Ιντιάνα, ο Πασκάλ Σιάκαμ ηγήθηκε των Πέισερς με 30 πόντους, οδηγώντας τους σε νίκη 135-118 επί των Μαϊάμι Χιτ, που συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Οι Πέισερς «καθάρισαν» το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο με επιμέρους 14-3.

Στο Μπρούκλιν, οι Νετς έβαλαν τέλος σε σερί 10 ηττών επικρατώντας 116-99 των Κινγκς, με τον Οτσάι Αγκμπάτζι να ξεχωρίζει από τον πάγκο.

Εντυπωσιακοί ήταν και οι Ράπτορς, που διέλυσαν το Ορλάντο 139-87. Ο Σκότι Μπαρνς κατέγραψε 23 πόντους και 15 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της χρονιάς.

Στο Πόρτλαντ, ο Τουμάνι Καμάρα σημείωσε 23 πόντους στη νίκη των Μπλέιζερς με 123-88 επί των Γουίζαρντς, ενώ η Οκλαχόμα συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να πετυχαίνει 30 πόντους στη νίκη 111-100 επί των Νικς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Μπακς-Κλίπερς 113-127





Πέισερς-Χιτ 135-118





Νετς-Κινγκς 116-99





Χόρνετς-Σέλτικς 99-114





Μπλέιζερς-Γουίζαρντς 123-88





Ράπτορς-Μάτζικ 139-87





Πέλικανς-Ρόκετς 102-134





Θάντερ-Νικς 111-100





Νάγκετς-Γουόριορς 116-93