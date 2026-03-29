Ντοκ Ρίβερς: «Φέτος είχαμε μόνο έναν σταρ, οι άλλες ομάδες από 2-3»

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς αιτιολόγησε την αποτυχία των «ελαφιών», τονίζοντας πως υπήρχε μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να «σηκώσει» την ομάδα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια έμειναν εκτός πλέι οφ. Τα «ελάφια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο ηττήθηκαν στην έδρα τους από τους Σπερς και έτσι ολοκληρώνεται η φετινή τους παρουσία μόνο στη regular season του ΝΒΑ.

Ο Ντοκ Ρίβερς θέλησε να δικαιολογήσει την αποτυχία αυτή, δηλώνοντας πως η ομάδα του είχε μόλις έναν αστέρα στο ρόστερ (σ.σ. τον Γιάννη) σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που συνεχίζουν και είχαν από 2-3.

«Είναι απογοητευτικό. Από τότε που έφτασα εδώ δεν είχαμε μια υγιή ομάδα και μας έλειπαν σημαντικοί παίκτες. Ο Γιάννης έλειπε, ο Λίλαρντ έλειπε», δήλωσε ο προπονητής των Μπακς και συνέχισε:

«Ελπίζεις ότι μπορείς να φανείς ανταγωνιστικός έστω κι έτσι, αλλά όπως αποδείχτηκε δεν είχαμε την ικανότητα να το κάνουμε. Φέτος είχαμε μόνον έναν σταρ, όλες οι άλλες ομάδες έχουν δύο ή τρεις.

Χρειαζόμασταν περισσότερη... υγεία. Είχαμε μια αδύναμη ομάδα, το ξέραμε αυτό πριν ξεκινήσει η σεζόν και τα πράγματα δεν πήγαν όπως ελπίζαμε».