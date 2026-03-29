Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»
Οnsports team 29 Μαρτίου 2026, 09:56
NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα, μέσω δημοσίευσης που έκανε στα social media, έπειτα από τον μαθηματικό αποκλεισμό των Μπακς από την postseason.

Το Μιλγουόκι ηττήθηκε 95-127 από το Σαν Αντόνιο κι έμεινε και μαθηματικά εκτός από τα play-in του NBA.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία ήταν η… φυσική εξέλιξη των πραγμάτων μιας τραγικής σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε μήνυμα με… νόημα, με δημοσίευση στα social media. Ο «Greek Freak» έγραψε χαρακτηριστικά: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους».

 



