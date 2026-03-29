NBA: Ο Γουεμπανιάμα έβαλε οριστικό τέλος στη σεζόν των Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (29/03)

Οnsports team

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι Σπερς «διέλυσαν» 127-95 τους Μπακς και τους «έσπρωξαν» στον… γκρεμό του μαθηματικού αποκλεισμού από την postseason - Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Ένα ακόμα εφιαλτικό βράδυ είχε το Μιλγουόκι την τρέχουσα σεζόν, με το Σαν Αντόνιο να τελειώνει κάθε ελπίδα παρουσίας στα play-in.

Η εικόνα των Μπακς, οι οποίοι αγωνίστηκαν και πάλι δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι απογοητευτική, χωρίς να μπορέσουν να ανταγωνιστούν σε κανένα σημείο τους αντιπάλους τους. Εκτός ήταν κι οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Οι Σπερς, οι οποίοι κυριάρχησαν στον αγώνα, ανέβηκαν στο 56-18 και συνεχίζουν δυναμικά την πορεία τους, παραμένοντας στο «κυνήγι» των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για την κορυφή της Δύσης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στεφόν Κασλ, ο οποίος έκανε τριπλ νταμπλ (22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ). Από πλευράς Μπακς, ξεχώρισε μόνο ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με 18 πόντους, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε τη δύσκολη φετινή πορεία της ομάδας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA Μπακς - Σπερς 95-127



Τίμπεργουλβς - Πίστονς 87-109





Χόρνετς - Σίξερς 114-118





Χοκς - Κινγκς 123-113





Γκρίζλις - Μπουλς 125-124





Σανς - Τζαζ 134-109



