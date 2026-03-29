NBA: Ο Γουεμπανιάμα έβαλε οριστικό τέλος στη σεζόν των Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (29/03)
Οnsports team 29 Μαρτίου 2026, 08:51
NBA: Ο Γουεμπανιάμα έβαλε οριστικό τέλος στη σεζόν των Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (29/03)

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι Σπερς «διέλυσαν» 127-95 τους Μπακς και τους «έσπρωξαν» στον… γκρεμό του μαθηματικού αποκλεισμού από την postseason - Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Ένα ακόμα εφιαλτικό βράδυ είχε το Μιλγουόκι την τρέχουσα σεζόν, με το Σαν Αντόνιο να τελειώνει κάθε ελπίδα παρουσίας στα play-in.

Η εικόνα των Μπακς, οι οποίοι αγωνίστηκαν και πάλι δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (εκτός ήταν κι οι Θανάσης, Άλεξ), ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι απογοητευτική, χωρίς να μπορέσουν να ανταγωνιστούν σε κανένα σημείο τους αντιπάλους τους. Εκτός ήταν κι οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Οι Σπερς, οι οποίοι κυριάρχησαν στον αγώνα, ανέβηκαν στο 56-18 και συνεχίζουν δυναμικά την πορεία τους, παραμένοντας στο «κυνήγι» των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για την κορυφή της Δύσης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στεφόν Κασλ, ο οποίος έκανε τριπλ νταμπλ (22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ). Από πλευράς Μπακς, ξεχώρισε μόνο ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με 18 πόντους, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε τη δύσκολη φετινή πορεία της ομάδας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Μπακς - Σπερς 95-127


Τίμπεργουλβς - Πίστονς 87-109

Χόρνετς - Σίξερς 114-118

Χοκς - Κινγκς 123-113

Γκρίζλις - Μπουλς 125-124

Σανς - Τζαζ 134-109



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Κύπελλο Ελλάδας: Πρωτέας Βούλας κι Αθηναϊκός για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς
34 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Πρωτέας Βούλας κι Αθηναϊκός για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Κρίσιμες μάχες για την παραμονή – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
1 ώρα πριν Greek Basketball League: Κρίσιμες μάχες για την παραμονή – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Ο αγώνας με τη Ρόμα άλλαξε τα πάντα για μένα» - Οι δηλώσεις του Ταμπόρδα
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: «Ο αγώνας με τη Ρόμα άλλαξε τα πάντα για μένα» - Οι δηλώσεις του Ταμπόρδα
AUTO MOTO
Formula 1: Ο ικανός και… τυχερός Αντονέλι, συνεχίζει να γράφει ιστορία!
2 ώρες πριν Formula 1: Ο ικανός και… τυχερός Αντονέλι, συνεχίζει να γράφει ιστορία!
Όλες οι ειδήσεις
