Το έκανε κι αυτό o ΛεΜπρον Τζέιμς: Η πρώτη ασίστ «πατέρα – γιού» στην ιστορία του NBA!

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς κατάφερε να «γράψει» άλλη μια ιστορική στιγμή στο NBA, μαζί με τον γιο του Μπρόνι, καθώς έδωσαν την πρώτη ασίστ «πατέρα – γιου».

Στον αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μπρούκλιν Νετς, ο «King James» έδωσε την πάσα στον Μπρόνι, ο οποίος ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων στη δεύτερη περίοδο.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή στιγμή, η οποία δεν έχει προηγούμενο στο NBA, καθώς πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη ασίστ μεταξύ πατέρα και γιου στην ιστορία της λίγκας!

Ο Μπρόνι Τζέιμς, στη δεύτερη χρονιά του στο NBA, είχε έως τώρα περιορισμένο ρόλο, ωστόσο εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες στο ρόστερ για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να τον αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι οι Λέικερς είχαν τους δύο τους να αγωνίζονται μαζί για ουσιαστικά χρόνο συμμετοχής, κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απίθανο.