Έτοιμος να αλλάξει κολέγιο ο Νεοκλής Αβδάλας – Ανοιχτό και το draft του ΝΒΑ

Onsports Team

Ένα απ’ τα σπουδαιότερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, έτοιμο να αφήσει το Βιρτζίνια Τεκ για καλύτερο κολέγιο ή για την προοπτική του ΝΒΑ.

Ο Νεοκλής Αβδάλας θεωρείται το σπουδαιότερο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ. Ο νεαρός είναι στις ΗΠΑ και αγωνίστηκε στο Βιρτζίνια Τεκ. Κάνοντας εξαιρετική σεζόν με 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ.

Η προοπτική του είναι μεγάλη και έτσι αποφασίστηκε να ψάξει την τύχη του κάπου αλλού. Συγκεκριμένα μπήκε στο transfer portal όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Αλεξ Σαράτσης. Αυτό σημαίνει πως θα αναζητήσει κολέγιο το οποίο θα έχει βλέψεις για να φτάσει ψηλότερα από το Βιρτζίνια Τεκ. Μάλιστα, ήδη αρκετά φημισμένα κολέγια του έχουν… χτυπήσει την πόρτα, χωρίς να έχει ληφθεί κάποια τελική απόφαση.

Ένα ενδεχόμενο που παραμένει ανοιχτό μάλιστα, είναι και το ΝΒΑ. Στην περίπτωση που προκύψει μια εγγυημένη επιλογή, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί να συμμετάσχει ο 20χρονος στο Draft.