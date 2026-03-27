NBA: Προελαύνουν οι Πίστονς, συνεχίζουν «καυτοί» οι Χόρνετς - Τα highlights και η βαθμολογία

Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς, όλα τα highlights και τη βαθμολογία του NBA.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Νιου Γιορκ Νικς με 114-103 και φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ΝΒΑ, ανέβηκαν στην 8η θέση της Ανατολής, μαζί με Ορλάντο και Μαϊάμι.

Ο Κον Κνούπελ είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ με τα έξι τρίποντα που πέτυχε ο 20χρονος φόργουορντ έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τα 250 τρίποντα σε μια σεζόν. ΛαΜέλο Μπολ με 22 και Μπράντον Μίλερ με 21 πόντους ακολούθησαν. Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 26 πόντους και 13 ασίστ για την ομάδα της Νέας Υόρκης, που προερχόταν από επτά σερί νίκες και παραμένει τρίτη στη βαθμολογία της Ανατολής με 48-26.

Οι Πίστονς βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην εξασφάλιση του Νο1 της Ανατολής, μετά και το άνετο 129-108 επί των Πέλικανς. Ο Τζέιλεν Ντούρεν έκανε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπε

Με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ του Πάολο Μπανκέρο, το Ορλάντο επικράτησε 121-117 των Κινγκς, που πήραν 33 πόντους και 11 ασίστ από τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χόρνετς-Νικς 114-103

Πίστονς-Πέλικανς 129-108

Μάτζικ-Κινγκς 121-117