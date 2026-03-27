NBA: Προελαύνουν οι Πίστονς, συνεχίζουν «καυτοί» οι Χόρνετς - Τα highlights και η βαθμολογία
Οnsports Team 27 Μαρτίου 2026, 09:08
NBA

Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς, όλα τα highlights και τη βαθμολογία του NBA. 

Οι Σάρλοτ Χόρνετς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Νιου Γιορκ Νικς με 114-103 και φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ΝΒΑ, ανέβηκαν στην 8η θέση της Ανατολής, μαζί με Ορλάντο και Μαϊάμι.

Ο Κον Κνούπελ είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ με τα έξι τρίποντα που πέτυχε ο 20χρονος φόργουορντ έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τα 250 τρίποντα σε μια σεζόν. ΛαΜέλο Μπολ με 22 και Μπράντον Μίλερ με 21 πόντους ακολούθησαν. Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 26 πόντους και 13 ασίστ για την ομάδα της Νέας Υόρκης, που προερχόταν από επτά σερί νίκες και παραμένει τρίτη στη βαθμολογία της Ανατολής με 48-26.

Οι Πίστονς βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην εξασφάλιση του Νο1 της Ανατολής, μετά και το άνετο 129-108 επί των Πέλικανς. Ο Τζέιλεν Ντούρεν έκανε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπε

Με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ του Πάολο Μπανκέρο, το Ορλάντο επικράτησε 121-117 των Κινγκς, που πήραν 33 πόντους και 11 ασίστ από τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χόρνετς-Νικς 114-103

Πίστονς-Πέλικανς 129-108

Μάτζικ-Κινγκς 121-117

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 48-24

Νέα Υόρκη 48-26

Τορόντο 40-32

Φιλαδέλφεια 40-33

Μπρούκλιν 17-56

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 53-20

Κλίβελαντ 45-28

Μιλγουόκι 29-43

Σικάγο 29-43

Ιντιάνα 16-57

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 41-32

Μαϊάμι 39-34

Ορλάντο 39-34

Σάρλοτ 39-34

Ουάσινγκτον 17-55

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 57-16

Ντένβερ 46-28

Μινεσότα 45-28

Πόρτλαντ 37-37

Γιούτα 21-52

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 47-26

Φοίνιξ 40-33

Λ.Α. Κλίπερς 37-36

Γκόλντεν Στέιτ 35-38

Σακραμέντο 19-55

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 55-18

Χιούστον 43-29

Νέα Ορλεάνη 25-49

Μέμφις 24-48

Ντάλας 23-50



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΟΚ με Ιωαννίδη: Φόβοι για χειρουργείο στο γόνατο
1 λεπτό πριν ΣΟΚ με Ιωαννίδη: Φόβοι για χειρουργείο στο γόνατο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαρωτικές αλλαγές στη Λίβερπουλ - Αποχωρεί ο Τσιμίκας κι άλλοι έξι ποδοσφαιριστές
5 λεπτά πριν Σαρωτικές αλλαγές στη Λίβερπουλ - Αποχωρεί ο Τσιμίκας κι άλλοι έξι ποδοσφαιριστές
BET
Ελλάδα-Παραγουάη και Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn
34 λεπτά πριν Ελλάδα-Παραγουάη και Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn
SUPER LEAGUE
Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»
52 λεπτά πριν Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»
Όλες οι ειδήσεις
