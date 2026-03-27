NBA: Προελαύνουν οι Πίστονς, συνεχίζουν «καυτοί» οι Χόρνετς - Τα highlights και η βαθμολογία
Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς, όλα τα highlights και τη βαθμολογία του NBA.
Οι Σάρλοτ Χόρνετς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Νιου Γιορκ Νικς με 114-103 και φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ΝΒΑ, ανέβηκαν στην 8η θέση της Ανατολής, μαζί με Ορλάντο και Μαϊάμι.
Ο Κον Κνούπελ είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ με τα έξι τρίποντα που πέτυχε ο 20χρονος φόργουορντ έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τα 250 τρίποντα σε μια σεζόν. ΛαΜέλο Μπολ με 22 και Μπράντον Μίλερ με 21 πόντους ακολούθησαν. Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 26 πόντους και 13 ασίστ για την ομάδα της Νέας Υόρκης, που προερχόταν από επτά σερί νίκες και παραμένει τρίτη στη βαθμολογία της Ανατολής με 48-26.
Οι Πίστονς βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην εξασφάλιση του Νο1 της Ανατολής, μετά και το άνετο 129-108 επί των Πέλικανς. Ο Τζέιλεν Ντούρεν έκανε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπε
Με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ του Πάολο Μπανκέρο, το Ορλάντο επικράτησε 121-117 των Κινγκς, που πήραν 33 πόντους και 11 ασίστ από τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Χόρνετς-Νικς 114-103
Πίστονς-Πέλικανς 129-108
Μάτζικ-Κινγκς 121-117
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Βοστώνη 48-24
Νέα Υόρκη 48-26
Τορόντο 40-32
Φιλαδέλφεια 40-33
Μπρούκλιν 17-56
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 53-20
Κλίβελαντ 45-28
Μιλγουόκι 29-43
Σικάγο 29-43
Ιντιάνα 16-57
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ατλάντα 41-32
Μαϊάμι 39-34
Ορλάντο 39-34
Σάρλοτ 39-34
Ουάσινγκτον 17-55
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 57-16
Ντένβερ 46-28
Μινεσότα 45-28
Πόρτλαντ 37-37
Γιούτα 21-52
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 47-26
Φοίνιξ 40-33
Λ.Α. Κλίπερς 37-36
Γκόλντεν Στέιτ 35-38
Σακραμέντο 19-55
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 55-18
Χιούστον 43-29
Νέα Ορλεάνη 25-49
Μέμφις 24-48
Ντάλας 23-50