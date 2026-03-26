Αυτά έκανε ο Πουλακίδας κόντρα στους Νάγκετς

Οι Ντάλας Μάβερικς αντιμετωπίσαν τους Ντένβερ Νάγκετς με τον 23χρονο παίκτη να παίρνει χρόνο συμμετοχής.

Οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν την ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς με 142-135, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει και πάλι τη διαφορά, αλλά το ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό να πέφτει πάνω στον Τζον Πουλακίδα.

Ο 23χρονος παίκτης πήρε χρόνο συμμετοχής κόντρα στους Νάγκετς, αφού πάτησε παρκέ για 9:18 και τελείωσε το ματς με 3 πόντους (1/4 σουτ, 1/4 τρίποντα) και 1 ριμπάουντ