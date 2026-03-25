NBA: Νέο συμβόλαιο του Γιουρτσέβεν με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Ο Ομέρ Γιουρτσέβεν κέρδισε ένα ακόμα 10ήμερο συμβόλαιο με την ομάδα του Στεφ Κάρι.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ανταμείβουν τον Ομέρ Γιουρτσεβέν με δεύτερο 10ήμερο συμβόλαιο, καθώς τα προβλήματα τραυματισμών στη γραμμή των ψηλών τους συνεχίζονται, όπως αναφέρει ο Άντονι Σλάτερ του ESPN.

Ο 27χρονος σέντερ βρίσκεται ήδη στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο από τις 14 Μαρτίου, όταν ο σύλλογος του Στιβ Κερ του έδωσε την πρώτη ευκαιρία για επιστροφή στον «μαγικό πλανήτη» μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στη G-League.

Από τότε που εντάχθηκε στους Γουόριορς, ο Τούρκος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έχει αγωνιστεί σε πέντε παιχνίδια, καταγράφοντας 3.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που μελλοντικά προσφερθεί και τρίτο δεκαήμερο συμβόλαιο στον Γιουρτσέβεν, η ομάδα του Στιβ Κερ θα είναι υποχρεωμένη να τον κρατήσει μέχρι και το τέλος της σεζόν στο NBA.