NBA: «Απόδραση» από το Φοίνιξ με «τριπλό» Γιόκιτς για Νάγκετς - Τα αποτελέσματα

Οι Νάγκετς πέρασαν νικηφόρα από το Φίνιξ επικρατώντας με 125-123, έχοντας ως καθοριστικό πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στο 45-28 και τη διατήρησε στην τέταρτη θέση της Δύσης.

Ο Σέρβος σέντερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 17 ασίστ, ενώ ήταν εκείνος που, με καλάθι 11,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, ο Ντέβιν Μπούκερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, όμως το τρίποντο που επιχείρησε στο φινάλε δεν κατέληξε στο καλάθι.

Οι Νικς συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία, φτάνοντας στο 48-25 και παραμένοντας σταθερά στην τρίτη θέση της Ανατολής, μετά τη δύσκολη επικράτηση με 121-116 απέναντι στους Πέλικανς. Αυτή ήταν η έβδομη διαδοχική τους νίκη, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει σημειώνοντας 32 πόντους.

Στο 45-27 βρίσκονται οι Καβαλίερς, οι οποίοι κατέκτησαν τη νίκη με 136-131 απέναντι στους Μάτζικ, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Ντόνοβαν Μίτσελ με 42 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν συνέβαλε με 26 πόντους και 7 ασίστ. Για το Ορλάντο, ο Πάολο Μπανκέρο σημείωσε 36 πόντους, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του Κλίβελαντ.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Χόρνετς, οι οποίοι διέλυσαν τους Κινγκς με 134-90 και ανέβηκαν στην ένατη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 38-34, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες. Η ομάδα της Σάρλοτ ισοφάρισε το ιστορικό της ρεκόρ με 26 εύστοχα τρίποντα σε 55 προσπάθειες, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει έχοντας 20 πόντους και 6/13 σουτ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σάρλοτ Χόρνετς - Σακραμέντο Κινγκς 134-90

Νιου Γιορκ Νικς - Νιου Όρλινς Πέλικανς 121-116

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ορλάντο Μάτζικ 136-131

Φοίνιξ Σανς - Ντένβερ Νάγκετς 123-125