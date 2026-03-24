NBA: Έκπληξη από Μπακς - Αποδέσμευσαν τον Τόμας

AP Photo/Rick Scuteri

Onsports Team

Ανατροπή δεδομένων στο Μιλγουόκι, με τους Μπακς να προχωρούν σε μια απρόσμενη απόφαση που αλλάζει τις ισορροπίες στο ρόστερ τους.

Η ομάδα αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον Καμ Τόμας, λιγότερο από δύο μήνες μετά την απόκτησή του, προκειμένου να μετατρέψει το two-way συμβόλαιο του φόργουορντ Πιτ Νανς σε κανονικό.

Η εξέλιξη προκαλεί εντύπωση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως ο general manager των Μπακς, Τζον Χορστ, είχε χαρακτηρίσει τον Τόμας ως σημαντικό κομμάτι για το παρόν και το μέλλον, ενώ και ο προπονητής Ντοκ Ρίβερς είχε επανειλημμένα εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για την παρουσία του.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες ο ρόλος του πρώην άσου των Νετς είχε περιοριστεί αισθητά. Από τις 11 Φεβρουαρίου και έπειτα, σε 16 συμμετοχές, κατέγραψε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους με 41% ευστοχία στα σουτ, 1,9 ασίστ και 22% στα τρίποντα, αγωνιζόμενος περίπου 16 λεπτά ανά παιχνίδι. Συνολικά φόρεσε τη φανέλα του Μιλγουόκι σε 18 αγώνες, με την ομάδα να βρίσκεται στην 11η θέση της Ανατολής και εκτός στόχων.

Ο Ντοκ Ρίβερς εξήγησε την απόφαση, τονίζοντας πως οι συνθήκες οδήγησαν την ομάδα σε δύσκολες επιλογές. Όπως ανέφερε, υπήρξε ανάγκη να παρθούν αποφάσεις για το ρόστερ, σημειώνοντας πως ο Τόμας είχε συνολικά καλή παρουσία και δεν αποκλείεται να απασχολήσει ξανά στο μέλλον. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τρέχουσα κατάσταση της ομάδας, που δεν βρίσκεται πλέον σε τροχιά play-in όπως όταν αποκτήθηκε ο παίκτης, επέβαλε διαφορετικές προτεραιότητες.

Σε περίπτωση που ο Τόμας συνεχίσει αλλού μέχρι το τέλος της σεζόν, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs. Τη θέση του στο ρόστερ παίρνει ο Πιτ Νανς, ο οποίος έχει ήδη σημαντική παρουσία φέτος, με 37 συμμετοχές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ καριέρας.

Το τελευταίο διάστημα έχει δει τον ρόλο του να αυξάνεται, μετρώντας από τις αρχές Φεβρουαρίου 15,3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, 5,2 πόντους με 56% ευστοχία στα σουτ, 48% στα τρίποντα και 2,7 ριμπάουντ.