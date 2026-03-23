NBA: Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν στη Βοστώνη μετά από 21 χρόνια! – Όλα τα αποτελέσματα (βίντεο)
Ιστορική νίκη πέτυχαν οι Τίμπεργουλβς, οι οποίοι νίκησαν στη Βοστώνη για πρώτη φορά μετά το 2005! - Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.
Οι «Λύκοι» επικράτησαν 102-92 των Σέλτικς, έχοντας πρωταγωνιστές τους Μπόουνς Χάιλαντ (23π.) και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (19π.).
Η Μινεσότα νίκησε στη Βοστώνη, έπειτα από 21 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο μετρούσε 18 διαδοχικές ήττες!
Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε το 35ο τριπλ νταμπλ του (22π., 14ριμπ., 14ασ.) στην τρέχουσα σεζόν κι οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη (128-112) επί των Μπλέιζερς.
Οι Νικς έφτασαν τις έξι συνεχόμενες νίκες, καθώς επικράτησαν 145-113 των Ουίζαρντς, έχοντας κορυφαίο τον Καρλ – Άντονι Τάουνς (26π., 16ριμπ.)
Τέλος στο αρνητικό σερί τους έβαλαν οι Σανς, οι οποίοι, μετά από 5 διαδοχικές ήττες, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επιβλήθηκαν 120-98 των Ράπτορς.
Νάγκετς - Μπλέιζερς 128-112
Κινγκς - Νετς 126-122
Νικς - Oυίζαρντς 145-113
Σέλτικς - Τίμπεργουλβς 92-102
Σανς - Ράπτορς 120-98
Οι βαθμολογίες
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Βοστώνη 47-24
- Νέα Υόρκη 47-25
- Τορόντο 39-31
- Φιλαδέλφεια 39-32
- Μπρούκλιν 17-54
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 51-19
- Κλίβελαντ 44-27
- Μιλγουόκι 29-41
- Σικάγο 28-42
- Ιντιάνα 15-56
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ατλάντα 39-32
- Ορλάντο 38-32
- Μαϊάμι 38-33
- Σάρλοτ 37-34
- Ουάσινγκτον 16-55
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 56-15
- Ντένβερ 44-28
- Μινεσότα 44-28
- Πόρτλαντ 35-37
- Γιούτα 21-50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 46-25
- Φίνιξ 40-32
- Λ.Α. Κλίπερς 35-36
- Γκόλντεν Στέιτ 33-38
- Σακραμέντο 19-53
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 53-18
- Χιούστον 43-27
- Νέα Ορλεάνη 25-47
- Μέμφις 24-46
- Ντάλας 23-48