NBA: Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν στη Βοστώνη μετά από 21 χρόνια! – Όλα τα αποτελέσματα (βίντεο)
Οnsports team 23 Μαρτίου 2026, 09:51
NBA

Ιστορική νίκη πέτυχαν οι Τίμπεργουλβς, οι οποίοι νίκησαν στη Βοστώνη για πρώτη φορά μετά το 2005! - Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Οι «Λύκοι» επικράτησαν 102-92 των Σέλτικς, έχοντας πρωταγωνιστές τους Μπόουνς Χάιλαντ (23π.) και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (19π.).

Η Μινεσότα νίκησε στη Βοστώνη, έπειτα από 21 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο μετρούσε 18 διαδοχικές ήττες!

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε το 35ο τριπλ νταμπλ του (22π., 14ριμπ., 14ασ.) στην τρέχουσα σεζόν κι οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη (128-112) επί των Μπλέιζερς.

Οι Νικς έφτασαν τις έξι συνεχόμενες νίκες, καθώς επικράτησαν 145-113 των Ουίζαρντς, έχοντας κορυφαίο τον Καρλ – Άντονι Τάουνς (26π., 16ριμπ.)

Τέλος στο αρνητικό σερί τους έβαλαν οι Σανς, οι οποίοι, μετά από 5 διαδοχικές ήττες, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επιβλήθηκαν 120-98 των Ράπτορς.

Νάγκετς - Μπλέιζερς 128-112

Κινγκς - Νετς 126-122

Νικς - Oυίζαρντς 145-113


Σέλτικς - Τίμπεργουλβς 92-102

Σανς - Ράπτορς 120-98

Οι βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 47-24
  2. Νέα Υόρκη 47-25
  3. Τορόντο 39-31
  4. Φιλαδέλφεια 39-32
  5. Μπρούκλιν 17-54

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 51-19
  2. Κλίβελαντ 44-27
  3. Μιλγουόκι 29-41
  4. Σικάγο 28-42
  5. Ιντιάνα 15-56

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ατλάντα 39-32
  2. Ορλάντο 38-32
  3. Μαϊάμι 38-33
  4. Σάρλοτ 37-34
  5. Ουάσινγκτον 16-55

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 56-15
  2. Ντένβερ 44-28
  3. Μινεσότα 44-28
  4. Πόρτλαντ 35-37
  5. Γιούτα 21-50

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 46-25
  2. Φίνιξ 40-32
  3. Λ.Α. Κλίπερς 35-36
  4. Γκόλντεν Στέιτ 33-38
  5. Σακραμέντο 19-53

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 53-18
  2. Χιούστον 43-27
  3. Νέα Ορλεάνη 25-47
  4. Μέμφις 24-46
  5. Ντάλας 23-48


