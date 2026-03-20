NBA: Κοντά στην ανανέωση με Πέλικανς ο Ουίλιαμσον

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας του Ζάιον Ουίλιαμσον με τους Πέλικανς, όπως ανέφερε ο Σαμίτ Ντούα, ρεπόρτερ της ομάδας της Νέας Ορλεάνης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Around The Beat» του HoopsHype, ο Ντούα αναφέρθηκε στην προοπτική παραμονής του Αμερικανού ψηλού, επισημαίνοντας πως υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να προκύψει νέα συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουίλιαμσον έχει ήδη συμβόλαιο έως τη σεζόν 2027-28, το οποίο υπέγραψε στο πλαίσιο του rookie max.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Εκτιμώ πως η παρουσία του Zion στην ομάδα θα έχει συνέχεια. Με την άφιξη του Τζο Ντούμαρς έγιναν ουσιαστικές και απαιτητικές συζητήσεις με τον Ζάιον σχετικά με το επίπεδο επαγγελματισμού που απαιτείται. Πρέπει να του αναγνωριστεί ότι το αντιμετώπισε με σοβαρότητα. Θέλει πραγματικά να παραμείνει στη Νέα Ορλεάνη και δείχνει μεγάλη διάθεση να αλλάξει την εικόνα που τον συνοδεύει.

Αν έπρεπε να το συγκρίνω, θα έλεγα πως μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να κινηθεί στα πρότυπα της επέκτασης του Τζούλιους Ραντλ, δηλαδή περίπου τριετές συμβόλαιο κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια, με ετήσιες απολαβές της τάξης των 30 με 35 εκατομμυρίων. Θεωρώ ότι θα ήταν μια ιδιαίτερα καλή συμφωνία για τον Ζάιον».

Την τρέχουσα σεζόν, ο Ζάιον Ουίλιαμσον καταγράφει κατά μέσο όρο 21,4 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ, σουτάροντας με ποσοστό που αγγίζει το 60% εντός πεδιάς.