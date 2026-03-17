Μπράουν: «Πάντα βάζω την ομάδα πάνω απ’ όλα»

Οnsports Τeam

Ο Τζέιλεν Μπράουν μίλησε για την επιστροφή του Τζέισον Τέιτουμ, η οποία φέρνει ανακατατάξεις στην ομάδα της Βοστώνης και προφανώς και στον δικό του τον ρόλο.

Ο ίδιος παρά το γεγονός ότι διάγει μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, «οδηγώντας» εκ του ασφαλούς τους «Κέλτες», στήριξε την επιστροφή του Τέιτουμ, ξεκαθαρίζοντας πως πάνω από όλα είναι η ομάδα.

«Χρειάζεται ταπεινότητα και κάποια κατανόηση. Πιστεύω ότι ο Τέιτουμ είναι εξαιρετικά σημαντικός για εμάς, για το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Προφανώς, κάνω μια υπέροχη σεζόν, αλλά πρέπει να σκέφτομαι την μεγάλη εικόνα, και μερικές φορές αυτό δεν είναι εύκολο. Πάντα βάζω την ομάδα πρώτη και την μεγάλη εικόνα από όλα. Αυτή η ομάδα είναι διαφορετική» ανέφερε μετά τη νίκη κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.