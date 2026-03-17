ΝΒΑ: Το βράδυ που ο Ντόντσιτς «έπιασε» Μπράιαντ, Ουέστ και Μπέιλορ
Οnsports Τeam 17 Μαρτίου 2026, 10:40
NBA / Λος Άντζελες Λέικερς

Το legacy του Λούκα Ντόντσιτς με τη φανέλα των Λέικερς μεγαλώνει με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία με τους Λος Άντζελες Λέικερς και πλέον βρίσκεται στην ίδια λίστα με τους Κόμπε Μπράιαντ, Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ.

Για ένα ακόμα βράδυ ο Σλοβένος σούπερ σταρ έκανε τα… μαγικά του, «οδηγώντας» την ομάδα του στην έκτη διαδοχική της νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στους Ρόκετς με 100-92.

Ο ηγέτης των Λέικερς τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 39:34.

Έτσι, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού με 25+ παιχνίδια στα οποία πετυχαίνει 35+ πόντους σε μία σεζόν. Στην λίστα αυτή βρίσκονται οι Κόμπε Μπράιαντ, Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ.



EUROPA LEAGUE
Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός
