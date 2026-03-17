NBA: Ο Γιούρτσεβεν πέτυχε... αυτοκαλάθι (vid)

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έγινε... αρνητικός πρωταγωνιστής στο παιχνίδι των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, παρά τη μικρή του συμμετοχή.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν εύκολα με 125-117, ενώ ο Τούρκος σέντερ αγωνίστηκε μόλις για 2:17, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 2 εύστοχες βολές και μία ασίστ.

Ωστόσο, στον περιορισμένο χρόνο που βρέθηκε στο παρκέ, κατάφερε να γίνει… πρωταγωνιστής για λάθος λόγους.

Σε προσπάθειά του να διεκδικήσει ένα ριμπάουντ μαζί με τον Ποτζιέμσκι, τελικά έστειλε την μπάλα στο καλάθι των «Πολεμιστών», πετυχαίνοντας ένα... αυτοκαλάθι.

