Στο μηδέν ο Γιούρτσεβεν στο ντεμπούτο του με τους Ουόριορς: «Χαοτικό το μπάσκετ στην Ευρώπη»
Οnsports Τeam 16 Μαρτίου 2026, 12:07
NBA

Τα πρώτα του 13 λεπτά με τη φανέλα των «Πολεμιστών» έπαιξε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος δεν ήταν θετικός και σύγκρινε το ευρωπαϊκό μπάσκετ με αυτό του ΝΒΑ.

Το ντεμπούτο του Ομέρ Γιούρτσεβεν με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, με τον πρώην σέντερ του «τριφυλλιού» να μένει στο μηδένα.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε 110-107 στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν», παρότι βρέθηκε να χάνει με 21 πόντους (25-46) στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Γιούρτσεβεν να μένει στο μηδέν (με 0/2 δίποντα και 0/1 τρίποντο), ενώ «κατέβασε» 4 ριμπάουντ.

Μετά το ματς ρωτήθηκε για τις διαφορές μεταξύ του ΝΒΑ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Είναι πολύ πιο αργό το μπάσκετ στην Ευρώπη σε σύγκριση με το ΝΒΑ. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το τρίποντο είναι πιο κοντά και δεν υπάρχουν τα αμυντικά τρία δευτερόλεπτα, κάτι που περιορίζει πολύ τους χώρους. Εδώ (σ.σ. στο ΝΒΑ) ο αμυνόμενος πρέπει να βγει κάποια στιγμή από τη ρακέτα και αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν το παιχνίδι πιο ανοιχτό, σε σχέση με την Ευρώπη, που το μπάσκετ είναι πολύ πιο χαοτικό και οι άμυνες κλείνονται», τόνισε.



