Αντετοκούνμπο: «Ήθελα να επιστρέψω στο ματς αλλά μου είπαν ότι δεν αξίζει»

Οnsports Τeam

Οι Μπακς επικράτησαν των Πέισερς, αλλά το μυαλό όλων είναι στον νέο τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος όμως με δηλώσεις του έδειξε πως δε είναι κάτι το ανησυχητικό.

Τη στιγμή που οι Μπακς έπαιρναν μια άνετη νίκη επί των Πέισερς και ο Έλληνας σούπερ στα είχε 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, τα χαμόγελα.. πάγωσαν αφού ο «Greek Freak» αποχώρησε από το ματς λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Κάτι, όμως, που μοιάζει να μην είναι ιδιαίτερα σοβαρό αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, είπε:

“Θα πάω σπίτι να κοιμηθώ και θα δω αύριο πώς νιώθω, θα προσπαθήσω να σηκώσω μερικά βάρη. Και αν έχω μικρή ενόχληση, θα πάω για εξετάσεις. Για την ώρα δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Ήθελα να επιστρέψω στο παιχνίδι. Με κοίταξαν και μού είπαν ‘όχι, δεν αξίζει’. Για μένα κάθε παιχνίδι αξίζει, κάθε φορά που πατάω παρκέ, προσπαθώ να μην το θεωρώ δεδομένο, ειδικά όταν βρίσκω τον ρυθμό μου και νιώθω καλά. Αλλά ήταν η στιγμή που πρέπει απλά να ακούσεις. Δεν προσπαθώ να το κάνω μεγαλύτερο απ’ ότι είναι. Νιώθω ότι θα μπορούσα να τελειώσω το ματς, αλλά το επιτελείο έκρινε ότι δεν θα ήταν έξυπνο να το κάνω, οπότε πρέπει απλά να τους εμπιστευτώ”.