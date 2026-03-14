NBA: Σε τροχιά εξάδας οι Σίξερς, λύγισαν τους Νετς

AP Photo/Matt Rourke

Onsports Team

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και μάλιστα στη διάρκεια της τρίτης περιόδου έφτασε να προηγείται ακόμη και με 28 πόντους (39-67). Ωστόσο, οι Νετς προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και με επιμέρους σκορ 41-27 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο μείωσαν σημαντικά τη διαφορά, χωρίς τελικά να καταφέρουν την ανατροπή.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κουεντίς Γκράιμς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Τζάστιν Έντουαρντς που πρόσθεσε 19 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Σίξερς αγωνίστηκαν για όγδοο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον Τζοέλ Εμπίντ.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Νικ Νερς ανέβηκε στο 36-21 και απέχει πλέον δύο νίκες από τους Μαϊάμι Χιτ, που βρίσκονται στην έκτη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 38-29. Από την πλευρά των Νετς ξεχώρισε ο Ντάνι Γουλφ, ο οποίος είχε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, όμως η ομάδα του Μπρούκλιν παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία με 17-50, έχοντας πλέον αποχαιρετήσει τις ελπίδες για συμμετοχή στην post-season.

Τα δωδεκάλεπτα: 16-29, 31-53, 56-77, 97-104.