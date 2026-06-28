Προκριματικά: Στην προετοιμασία της εθνικής Βουλγαρίας ο Βεζένκοφ για τον «τελικό» με τη Νορβηγία

Ο Σάσα Βεζένκοβ ενσωματώνεται σήμερα (28/6) στην προετοιμασία της Βουλγαρίας για το κρίσιμο ματς με τη Νορβηγία (5/7) στα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, με τον σταρ του Ολυμπιακού να δηλώνει «παρών» στην προσπάθεια που κάνει η χώρα του για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το παιχνίδι κόντρα στους «Βίκινγκς» αποκτά χαρακτήρα «τελικού», καθώς η Βουλγαρία χρειάζεται αποκλειστικά τη νίκη για να πάρει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τα τέλη Αυγούστου.

Η επιστροφή του Βεζένκοβ αποτελεί τεράστια ένεση ψυχολογίας και ποιότητας για τη Βουλγαρία, καθώς την τελευταία φορά που ο MVP της EuroLeagueπου είχε αγωνιστεί με το εθνόσημο ήταν στις 20 Φεβρουαρίου 2025, όταν σε μια μυθική εμφάνιση κόντρα στη Σουηδία είχε σταματήσει στους 40 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα 18 ριμπάουντ και μοιράζοντας 4 ασίστ.