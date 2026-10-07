Παναθηναϊκός AKTOR: Το τετ α τετ Ομπράντοβιτς με Ναν και οι «μάχες» στην προπόνηση (video)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Πέμπτης (8/10, 21:15) με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τους Μουσταφά Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι έτοιμοι για να επιστρέψουν στη δράση, με το κλίμα στους «πράσινους» να είναι εξαιρετικό.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε πλάνα από τις... μάχες που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και από το τετ α τετ που είχαν ο Σέρβος προπονητής με τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σταρ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση και ο «Ζοτς» φροντίζει ώστε να τον βάλει άμεσα στο κλίμα.

Δείτε τη δημοσίευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: