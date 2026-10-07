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Παναθηναϊκός AKTOR: Το τετ α τετ Ομπράντοβιτς με Ναν και οι «μάχες» στην προπόνηση (video)

Δείτε πλάνα από την προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και την κουβέντα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Κέντρικ Ναν.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Το τετ α τετ Ομπράντοβιτς με Ναν και οι «μάχες» στην προπόνηση (video)
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Πέμπτης (8/10, 21:15) με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τους Μουσταφά Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι έτοιμοι για να επιστρέψουν στη δράση, με το κλίμα στους «πράσινους» να είναι εξαιρετικό.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε πλάνα από τις... μάχες που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και από το τετ α τετ που είχαν ο Σέρβος προπονητής με τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σταρ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση και ο «Ζοτς» φροντίζει ώστε να τον βάλει άμεσα στο κλίμα.

Δείτε τη δημοσίευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

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