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Ρίχνει «άκυρο» στη EuroLeague και πάει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Αϊζάια Μάικ

Ο Αϊζάια Μάικ αποχωρεί από την Μπάγερν και, παρότι βρέθηκε στα ραντάρ ομάδων της EuroLeague, οδεύει προς την Τουρκία και την Μπαχτσεσεχίρ.

Ρίχνει «άκυρο» στη EuroLeague και πάει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Αϊζάια Μάικ
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Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί ο Αϊζάια Μάικ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο «καυτά» και ενδιαφέροντα ονόματα στην ευρωπαϊκή αγορά των φόργουορντ, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο 28χρονος Καναδός άσος μαγνήτισε το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της EuroLeague, εξετάστηκε σοβαρά από τον Ολυμπιακό, ενώ είχε ήδη στα χέρια του επίσημη πρόταση από τη Βαλένθια ο Μάικ επέλεξε να... κατέβει διοργάνωση και να αγωνιστεί στο EuroCup με τη Μπαχτσεσεχίρ.

Σύμφωνα με το έγκυρο ισπανικό μέσο «Encestando», ο παίκτης βρίσκεται ένα βήμα πριν δώσει τα χέρια με την τουρκική ομάδα, η οποία έχει καταθέσει πρόταση διετούς διάρκειας, με τις συνολικές απολαβές του αθλητή να αγγίζουν τα 3.000.000 ευρώ, ένα ποσό που δύσκολα μπορεί να ματσαριστεί.

Η Μπαχτσεσεχίρ, η οποία τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο EuroCup, δείχνει τις άγριες διαθέσεις της για να κυριαρχήσει, έχοντας ήδη προχωρήσει στην ανανέωση του Μαλακάι Φλιν, ενώ στο τιμόνι της βρίσκεται ο Σάσα Τζόρτζεβιτς.

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