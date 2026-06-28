Ρίχνει «άκυρο» στη EuroLeague και πάει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Αϊζάια Μάικ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί ο Αϊζάια Μάικ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο «καυτά» και ενδιαφέροντα ονόματα στην ευρωπαϊκή αγορά των φόργουορντ, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο 28χρονος Καναδός άσος μαγνήτισε το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της EuroLeague, εξετάστηκε σοβαρά από τον Ολυμπιακό, ενώ είχε ήδη στα χέρια του επίσημη πρόταση από τη Βαλένθια ο Μάικ επέλεξε να... κατέβει διοργάνωση και να αγωνιστεί στο EuroCup με τη Μπαχτσεσεχίρ.

Σύμφωνα με το έγκυρο ισπανικό μέσο «Encestando», ο παίκτης βρίσκεται ένα βήμα πριν δώσει τα χέρια με την τουρκική ομάδα, η οποία έχει καταθέσει πρόταση διετούς διάρκειας, με τις συνολικές απολαβές του αθλητή να αγγίζουν τα 3.000.000 ευρώ, ένα ποσό που δύσκολα μπορεί να ματσαριστεί.

Η Μπαχτσεσεχίρ, η οποία τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο EuroCup, δείχνει τις άγριες διαθέσεις της για να κυριαρχήσει, έχοντας ήδη προχωρήσει στην ανανέωση του Μαλακάι Φλιν, ενώ στο τιμόνι της βρίσκεται ο Σάσα Τζόρτζεβιτς.