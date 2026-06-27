Στα δικαστήρια Μάικ Τζέιμς και Μπαρτσελόνα - Ο λόγος

Σε σίριαλ εξελίσσεται η υπόθεση του Μάικ Τζέιμς με τη Μπαρτσελόνα, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ οδηγεί τους «μπλαουγκράνα» στις δικαστικές αίθουσες.

Όπως αποκαλύπτει η «Mundo Deportivo», οι δύο πλευρές είχαν ήδη βάλει τις υπογραφές τους σε συμβόλαιο δύο ετών, ωστόσο η «Μπάρτσα» αποφάσισε παρανόμως να αθετήσει τη συμφωνία, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τον 36χρονο άσο, ο οποίος είχε ξεκινήσει μέχρι και εύρεση κατοικίας στη Βαρκελώνη.

Η μεταγραφή του έμπειρου σκόρερ αποτελούσε την εισήγηση του Τσάβι Πασκουάλ, ωστόσο τα δεδομένα ανατράπηκαν άρδην όταν ο Ισπανός τεχνικός έκανε χρήση της σχετικής ρήτρας για να μετακομίσει στην ομάδα του Ντουμπάι.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα άλλαξε στρατηγική, κρίνοντας πως ο Τζέιμς δεν κολλάει στο νέο πλάνο αναδόμησης και παρότι αρχικά κυκλοφόρησε ότι οι συζητήσεις απλώς «πάγωσαν», η πλευρά του παίκτη ξεκαθαρίζει πως το συμβόλαιο είχε απόλυτη νομική ισχύ και πλέον αμφότεροι βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο.

Τα αρμόδια δικαστήρια αναμένεται να επιδικάσουν μια εξοντωτική αποζημίωση στη Μπαρτσελόνα, η οποία θα καλύπτει ολόκληρο το καθαρό ποσό που θα λάμβανε ο παίκτης. Η κατάσταση αυτή ξυπνά άσχημες μνήμες στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», καθώς θυμίζει τις επώδυνες οικονομικά αποδεσμεύσεις των Νίκολα Μίροτιτς και Κόρι Χίγκινς το 2023.