· Μονακό · Μπαρτσελόνα

Στα δικαστήρια Μάικ Τζέιμς και Μπαρτσελόνα - Ο λόγος

Στα άκρα έφτασε η κόντρα μεταξύ Μάικ Τζέιμς και Μπαρτσελόνα καθώς σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο Αμερικανός γκαρντ θα κινηθεί δικαστικά κατά των Καταλανών, οι οποίοι ακύρωσαν μονομερώς το προσύμφωνο διετούς διάρκειας που είχαν υπογράψει.

Στα δικαστήρια Μάικ Τζέιμς και Μπαρτσελόνα - Ο λόγος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε σίριαλ εξελίσσεται η υπόθεση του Μάικ Τζέιμς με τη Μπαρτσελόνα, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ οδηγεί τους «μπλαουγκράνα» στις δικαστικές αίθουσες.

Όπως αποκαλύπτει η «Mundo Deportivo», οι δύο πλευρές είχαν ήδη βάλει τις υπογραφές τους σε συμβόλαιο δύο ετών, ωστόσο η «Μπάρτσα» αποφάσισε παρανόμως να αθετήσει τη συμφωνία, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τον 36χρονο άσο, ο οποίος είχε ξεκινήσει μέχρι και εύρεση κατοικίας στη Βαρκελώνη.

Η μεταγραφή του έμπειρου σκόρερ αποτελούσε την εισήγηση του Τσάβι Πασκουάλ, ωστόσο τα δεδομένα ανατράπηκαν άρδην όταν ο Ισπανός τεχνικός έκανε χρήση της σχετικής ρήτρας για να μετακομίσει στην ομάδα του Ντουμπάι.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα άλλαξε στρατηγική, κρίνοντας πως ο Τζέιμς δεν κολλάει στο νέο πλάνο αναδόμησης και παρότι αρχικά κυκλοφόρησε ότι οι συζητήσεις απλώς «πάγωσαν», η πλευρά του παίκτη ξεκαθαρίζει πως το συμβόλαιο είχε απόλυτη νομική ισχύ και πλέον αμφότεροι βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο.

Τα αρμόδια δικαστήρια αναμένεται να επιδικάσουν μια εξοντωτική αποζημίωση στη Μπαρτσελόνα, η οποία θα καλύπτει ολόκληρο το καθαρό ποσό που θα λάμβανε ο παίκτης. Η κατάσταση αυτή ξυπνά άσχημες μνήμες στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», καθώς θυμίζει τις επώδυνες οικονομικά αποδεσμεύσεις των Νίκολα Μίροτιτς και Κόρι Χίγκινς το 2023.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:44 SUPER LEAGUE

«Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή ο Ίκερ Μπράβο»

20:36 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Σουηδία: Οι Σκανδιναβοί κάνουν προπόνηση σε... μισογκρεμισμένο γήπεδο!

20:18 EUROLEAGUE

Επίσημο του Τόνι Πάρκερ στη Βιλερμπάν!

20:01 MUNDIAL

Τραγωδία για τον Χάκπο: Ο Ολλανδός σταρ και η σύντροφός του έχασαν το αγέννητο παιδί τους

19:58 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Τέλος ο Γιώργος Παμλίδης

19:43 EUROLEAGUE

Στα δικαστήρια Μάικ Τζέιμς και Μπαρτσελόνα - Ο λόγος

19:29 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Διπλό πλήγμα με Γουίλιαμς και Πίνο για την Ισπανία

19:14 MUNDIAL

Αργεντινή: Το μονοπάτι της «αλμπισελέστε» μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ

19:01 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Ελουστόντο - Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Ισπανός (pics)

18:48 EUROLEAGUE

Βαλένθια: «Μάχη» κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων για Πραντίγια

18:32 MUNDIAL

Στιγμές ευφορίας στο Μεξικό: Σήκωσαν στα χέρια τον Πινέδα οι συμπαίκτες του! (vid)

18:22 AUTO MOTO

Formula 1: Pole position για τον Ράσελ στην Αυστρία μετά από επεισοδιακό φινάλε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας