«Αβέβαιο το μέλλον του Σκαριόλο στη Ρεάλ!»

Το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πλέον στον «αέρα», παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες εβδομάδες η παραμονή του έμοιαζε σχεδόν δεδομένη.

Μετά την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία του συλλόγου, όλα έδειχναν πως ο Ιταλός τεχνικός θα συνέχιζε κανονικά το έργο του, παρά τη σεζόν χωρίς τίτλο. Ωστόσο, οι τελευταίες διοικητικές εξελίξεις άλλαξαν τα δεδομένα και επανέφεραν το θέμα του προπονητή στο προσκήνιο, όπως αναφέρει η «Marca».

Η αποτυχία της σεζόν έφερε διοικητικές αλλαγές

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη χρονιά χωρίς να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο πρόωρος αποκλεισμός από τη Λα Λαγκούνα Τενερίφη στα προημιτελικά της Liga Endesa, αποτέλεσμα που προκάλεσε σημαντικές ανακατατάξεις στη διοίκηση του μπασκετικού τμήματος.

Ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ επέστρεψε στην ηγεσία του τμήματος, αναλαμβάνοντας εκ νέου καθήκοντα μετά την περσινή αποχώρησή του. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από την αποχώρηση του εκτελεστικού διευθυντή Πάκο Ρόμπλες, αλλά και των Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Μαρτίνας Πότσιους, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Καθοριστική συνάντηση για τον Σκαριόλο

Το επόμενο διάστημα αναμένεται συνάντηση ανάμεσα στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, από την οποία ενδέχεται να κριθεί οριστικά το μέλλον του Ιταλού προπονητή.

Παρότι ο Σκαριόλο δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, η Ρεάλ εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αποζημίωσής του, εφόσον αποφασιστεί αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Αν, αντίθετα, παραμείνει στον πάγκο, εκτιμάται πως θα έχει σαφώς περιορισμένο ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε εισηγηθεί την αντικατάστασή του, εξετάζοντας περιπτώσεις όπως εκείνες των Πάμπλο Λάσο, Τιάγκο Σπλίτερ και Δημήτρη Ιτούδη. Ωστόσο, τότε ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε επιλέξει να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του στον έμπειρο Ιταλό τεχνικό.

Επιστροφή Ερέρος στο προσκήνιο

Παράλληλα, στη Ρεάλ εξετάζεται και η επιστροφή του Αλμπέρτο Ερέρος σε ενεργό διοικητικό ρόλο. Ο παλαίμαχος άσος συνεργάστηκε για χρόνια με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ και πλέον βρίσκεται στο πρότζεκτ της Κλαμπ Μπαλονσέστο Τολέδο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η επιστροφή του στη Μαδρίτη, αναμένεται να αναλάβει εκ νέου τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, έχοντας στο πλευρό του τον Ρούντι Φερνάντεθ.

Ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ φέρεται να προτίμησε έναν πιο υποστηρικτικό ρόλο, επιλέγοντας να αποκτήσει εμπειρία πριν αναλάβει μεγαλύτερες διοικητικές ευθύνες.