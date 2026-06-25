Μάικ Τζέιμς: «Ξυπνάω και μαθαίνω πως έχω υπογράψει συμβόλαιο»

Μπορεί το κορυφαίο θέμα της Euroleague αυτές τις ημέρες να είναι η μεγάλη μεταγραφή του Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό, όμως για ένα ακόμα καλοκαίρι ένα από τα πιο hot ονόματα είναι αυτό του Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός παίκτης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Μονακό και βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ομάδας και όπως είναι φυσιολογικό τα σενάρια που αφορούν το πρόσωπό του είναι… δεκάδες σε καθημερινή βάση.

Και αυτό είναι κάτι που ο ίδιος δε θα μπορούσε να το αφήσει να περάσει ασχολίαστο, γράφοντας σε λογαριασμό του στα social media:

«Φτιάχνετε τόσες πολλές ιστορίες που είναι πλέον δύσκολο να τις παρακολουθήσω. Ξυπνάω μετά από μια πτήση και μαθαίνω ότι έχω ήδη υπογράψει συμβόλαιο».