· Εφές Αναντόλου · Φενέρμπαχτσε

Πάει για το… μπαμ με Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε

Ο Αμερικανός παίκτης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Εφές και ο μεγάλος αντίπαλος της περιμένει στη… γωνία, με τον ίδιο τον παίκτη να μη φέρεται αρνητικός να αλλάξει φανέλα και να παραμείνει στην ίδια Πόλη. 

Πάει για το… μπαμ με Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια μεταγραφή που θα προκαλέσει πάταγο… ψήνεται στην Τουρκία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Φήμες και πληροφορίες θέλουν τον Σέιν Λάρκιν να μη συνεχίζει την καριέρα του στην Εφές και τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να θέλει να κάνει το… μπαμ με την απόκτηση του.

Ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από το ρεπορτάζ των Τούρκων δημοσιογράφων είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο παίκτης δε φαίνεται να έχει… αναστολές στο να φορέσει τη φανέλα της Φενέρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου ο Σέιν Λάρκιν επιθυμεί να ενταχθεί στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε!

Μάλιστα, ο Τούρκος δημοσιογράφος έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα «Χ» ότι ο διεθνής άσος είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από τα χρήματα που προβλέπεται να του προσφέρει η νυν ομάδα του. Το 2024, ο 33χρονος γκαρντ υπέγραψε ανανέωση τετραετούς διάρκειας με την Εφές. Το συμβόλαιό του, έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά δύσκολα θα το... εξαντλήσει.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:01 MVP

Ο Ζλάταν βρήκε στο πρόσωπο του Ανρί κάποιον που δεν φοβάται να τον διακόψει

10:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας: Ποιος ήταν ο Έλληνας παίκτης και μετέπειτα προπονητής

10:41 MUNDIAL

Ρονάλντο για Μέσι: «Επόμενη ερώτηση»

10:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας

10:10 MUNDIAL

Και νέο… κράξιμο Ζλάταν σε Κριστιάνο (vid)

09:52 SUPER LEAGUE

Στέλνουν Πούλγκαρ στον Παναθηναϊκό οι Χιλιανοί

09:50 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ετοιμάζεται για επιστροφή στη χώρα του ο Σάντσες

09:46 NBA

Από τη Βαλένθια στους Μάβερικς ο Ντε Λαρέα

09:29 EUROLEAGUE

Η επιστροφή που ένωσε γη και ουρανό

09:13 EUROLEAGUE

Πάει για το… μπαμ με Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε

08:50 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Όλα τα γκολ της 13ης αγωνιστικής ημέρας

08:34 NBA

NBA Draft 2026: Ντιμπάντσα στο Νο1, όλες οι επιλογές του πρώτου γύρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας