Πάει για το… μπαμ με Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε

Μια μεταγραφή που θα προκαλέσει πάταγο… ψήνεται στην Τουρκία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Φήμες και πληροφορίες θέλουν τον Σέιν Λάρκιν να μη συνεχίζει την καριέρα του στην Εφές και τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να θέλει να κάνει το… μπαμ με την απόκτηση του.

Ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από το ρεπορτάζ των Τούρκων δημοσιογράφων είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο παίκτης δε φαίνεται να έχει… αναστολές στο να φορέσει τη φανέλα της Φενέρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου ο Σέιν Λάρκιν επιθυμεί να ενταχθεί στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε!

Μάλιστα, ο Τούρκος δημοσιογράφος έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα «Χ» ότι ο διεθνής άσος είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από τα χρήματα που προβλέπεται να του προσφέρει η νυν ομάδα του. Το 2024, ο 33χρονος γκαρντ υπέγραψε ανανέωση τετραετούς διάρκειας με την Εφές. Το συμβόλαιό του, έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά δύσκολα θα το... εξαντλήσει.