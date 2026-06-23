Ρεάλ Μαδρίτης: Υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο με την EuroLeague έως το 2036

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην EuroLeague, καθώς αποφάσισε να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει η AS και επιβεβαίωσε το Eurohoops, η διοίκηση των Μαδριλένων κατέληξε στην απόφαση να ανανεώσει τη συνεργασία της με την EuroLeague, παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.

Η «βασίλισσα» είχε εξετάσει όλα τα δεδομένα και βρισκόταν σε επαφές με το NBA Europe, ωστόσο επέλεξε τελικά να παραμείνει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό διασυλλογικό πρωτάθλημα.

Η προηγούμενη δεκαετής συμφωνία της Ρεάλ ολοκληρωνόταν στις 30 Ιουνίου, όμως πλέον επεκτείνεται έως το 2036. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη ημερομηνία αναμένεται να χάσει σύντομα τη σημασία της, από τη στιγμή που οι 13 μέτοχοι της ECA (Euroleague Commercial Assets), της εταιρείας που διαχειρίζεται τη διοργάνωση, θα αποκτήσουν καθεστώς δικαιοδόχων.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου, όταν το διοικητικό συμβούλιο της EuroLeague θα κληθεί να επικυρώσει επίσημα την ανανέωση της Ρεάλ, προκειμένου να οριστικοποιηθούν η σύνθεση της διοργάνωσης και το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Όπως αναμένεται, θα εγκριθεί η διεξαγωγή κανονικής περιόδου με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές, ενώ η τουρκική Μπεσίκτας προβλέπεται να πάρει τη θέση της Μονακό, η οποία θα υποβιβαστεί στο EuroCup.

Με την παραμονή της Ρεάλ, η EuroLeague διασφαλίζει τη συμμετοχή και των 13 μετόχων της: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζάλγκιρις Κάουνας, Μπάγερν Μονάχου, ASVEL Βιλερμπάν και ΤΣΣΚΑ Μόσχας.