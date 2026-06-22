· Παναθηναϊκός

Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απευθύνθηκε στον Φραγκίσκο Αλβέρτη σε άπταιστα ελληνικά.

Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;»
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Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, με τον έμπειρο τεχνικό να απευθύνεται μάλιστα στον Φραγκίσκο Αλβέρτη λέγοντας χαρακτηριστικά, σε άπταιστα ελληνικά:

«Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;».

Στη συνέχεια, ο «Ζοτς» μίλησε για τα συναισθήματά του κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα και στο περιβάλλον του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας τη χαρά και την ετοιμότητά του να ξεκινήσει δουλειά.

«Πώς να νιώσω; Χαρούμενος. Σέβομαι όσους ήρθαν εδώ. Ο Δημήτρης με ρώτησε αν πω κάποια πράγματα. Μου δίνουν τα πάντα κάθε φορά, ακόμα και όταν ήμουν αντίπαλος. Τώρα είμαι εδώ, τίποτα νέο να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος να αρχίσω δουλειά».

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