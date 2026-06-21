Παναθηναϊκός: Με αυτό το τραγούδι ανακοίνωσε ο Γιαννακόπουλος την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Η είδηση που περίμεναν εκατομμύρια φίλοι του Παναθηναϊκού είναι πλέον γεγονός! Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον πάγκο των «πρασίνων» έπειτα από 14 χρόνια.

Την έναρξη της νέας συνεργασίας γνωστοποίησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ συνόδευσε την ανακοίνωση με ένα ιδιαίτερα συμβολικό μουσικό μήνυμα, επιλέγοντας το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Δημητριάδη «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», δίνοντας το στίγμα της μεγάλης επιστροφής.