Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η επιστροφή που ξυπνά τις πιο «χρυσές» αναμνήσεις του Παναθηναϊκού

Δεκατέσσερα χρόνια μετά το τέλος της μυθικής του διαδρομής στον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει και το συναίσθημα περισσεύει.

Ο άνθρωπος που οδήγησε το «τριφύλλι» σε πέντε ευρωπαϊκές κορυφές και συνολικά 23 τίτλους σε 13 χρόνια παρουσίας στον πάγκο του, συναντά ξανά τον σύλλογο με τον οποίο συνέδεσε το όνομά του όσο κανείς άλλος.

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Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα μου», επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που παραμένει αναλλοίωτος στον χρόνο.