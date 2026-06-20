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Η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ντε Κολό: «Σε ευχαριστούμε για όλα, θρύλε»

Η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ντε Κολό: «Σε ευχαριστούμε για όλα, θρύλε»
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Ο Νάντο Ντε Κολό αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και η Φενέρμπαχτσε φρόντισε να τον αποχαιρετήσει με ένα συγκινητικό μήνυμα, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του τόσο στον σύλλογο όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Γάλλος γκαρντ φόρεσε τη φανέλα της τουρκικής ομάδας συνολικά 3,5 χρόνια, κατακτώντας δύο Πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Τουρκίας, ενώ αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σύγχρονης ιστορίας της Φενέρ.

Με αφορμή την ανακοίνωση της απόσυρσής του, η πρωταθλήτρια Τουρκίας δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σε ευχαριστούμε για όλα, Θρύλε!

Ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος εδραίωσε τη θέση του ανάμεσα στους θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τις επιτυχίες που διαμόρφωσε στην επαγγελματική του καριέρα, ολοκλήρωσε την πορεία του με το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε χθες το βράδυ.

Ευχαριστούμε τον Νάντο για την προσφορά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ και ευχόμαστε στην οικογένεια Ντε Κολό, η οποία θα είναι πάντα μέρος της οικογένειάς μας, επιτυχία, υγεία και ευτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους».

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