«Παίρνει τη θέση της Μονακό στη EuroLeague η Μπεσίκτας»

Ανακατατάξεις αναμένονται στον ευρωπαϊκό χάρτη της επόμενης σεζόν και σύμφωνα με το «Encestando», η σύντομη πορεία της Μονακό στη EuroLeague αναμένεται να λάβει τέλος, με τη Μπεσίκτας να δείχνει έτοιμη να πάρει τη θέση της γαλλικής ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μονεγάσκοι, σε συνδυασμό με τη φυγή κομβικών παικτών, δεν της επιτρέπουν να συμμετάσχει στη νέα διοργάνωση και κάπως έτσι, οι Τούρκοι με προπονητή τον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, ετοιμάζονται για την επάνοδό τους στη EuroLeague.

Το ισπανικό δημοσίευμα: