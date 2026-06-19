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«Συναγερμός» στη Euroleague: «Δεν πάει στη Μπαρτσελόνα ο Τζέιμς»

Από εκεί που ήταν «κλεισμένος» στην ομάδα της Βαρκελώνης ο Μάικ Τζέιμς, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, εξετάζει άλλες περιπτώσεις.

«Συναγερμός» στη Euroleague: «Δεν πάει στη Μπαρτσελόνα ο Τζέιμς»
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Τελικά ο Μάικ Τζέιμς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δε θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη και στην Ευρώπη σήμανε… συναγερμός.

Ο Αμερικανός παίκτης φερόταν να έχει έρθει σε συμφωνία με τους «Μπλαουγκράνα», το σημερινό όμως ρεπορτάζ του «Basketnews» αναφέρει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πλέον ο έμπειρος παίκτης βρίσκεται σε αναζήτηση νέας μπασκετικής στέγης.

Ο Αμερικανός άσος ήταν και φέτος από τους πρωταγωνιστές της Μονακό στην Euroleague, μετρώντας 16,4 πόντους, 6,5 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ μέσο όρο.

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