· Ρεάλ Μαδρίτης

Ανατροπή με Σκαριόλο στη Ρεάλ - Μένει στη Μαδρίτη με απόφαση Φλορέντινο Πέρεθ

Με απόφαση Φλορεντίνο Πέρεθ, η Ρεάλ αναμένεται να συνεχίσει με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο, παρά την απογοητευτική σεζόν της «Βασίλισσας».

Ανατροπή με Σκαριόλο στη Ρεάλ - Μένει στη Μαδρίτη με απόφαση Φλορέντινο Πέρεθ
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Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναμένεται να συνεχίσει κανονικά στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι η σεζόν της «Βασίλισσας» εντός και εκτός συνόρων κρίνεται απογοητευτική.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία της Ρεάλ, άλλαξε τα δεδομένα όσο αναφορά την παραμονή του ιταλού τεχνικού.

Το κλίμα ήταν βαρύ μετά και τον αποκλεισμό στα playoffs της ACB από την Τενερίφη ενώ του ασκήθηκε σκληρή κριτική, τόσο για την εικόνα της ομάδας, όσο και για το γεγονός πως η σεζόν έκλεισε χωρίς τίτλο.

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