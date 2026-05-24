· Ολυμπιακός

Βρούτσης για ΣΕΦ: «Η ελληνική Πολιτεία θα καταβάλει την απαραίτητη δαπάνη για πραγματικό στολίδι»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού με δήλωσή του τόνισε πως η Πολιτεία θα πληρώσει για ένα δεύτερο ΟΑΚΑ, το αναβαθμισμένο ΣΕΦ. 

Λίγο πριν τον τελικό του Final Four της Euroleague στο στολίδι Telekom Center Athens, ο Γιάννης Βρούτσης με δήλωσή του στη Nova αναφέρθηκε στο ΣΕΦ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, αφού ρωτήθηκε για το φαληρικό κλειστό, επισήμανε πως η Πολιτεία θα καλύψει τη δαπάνη για ένα «δεύτερο ΟΑΚΑ».

Χαρακτηριστικά είπε:

«Το ΟΑΚΑ είναι από το ωραιότερα γήπεδα της Ευρώπης για να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις. Σε λίγο διάστημα θα έχουμε μια αντίστοιχη εγκατάσταση, όπως το ΟΑΚΑ. Η ελληνική Πολιτεία θα καταβάλει την απαραίτητη δαπάνη και θα αποκτήσουμε και ένα δεύτερο ΟΑΚΑ, ένα πραγματικό στολίδι, το οποίο θα ξεχωρίζει, αυτό του ΣΕΦ, που θα είναι αναβαθμισμένο.

Με 500 αθλητικά έργα που γίνονται η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο. Ολες οι παλιές εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται και έτσι η Ελλάδα μπορεί να μπαίνει στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις υψηλού επιπέδου».

