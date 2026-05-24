Euroleague Final Four 2026, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ρεβάνς, το repeat και η κορυφή

Στην Αθήνα και το «Telekom Center Athens» θα πέσει η αυλαία του Euroleague Final Four 2026, καθώς το «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι θα φιλοξενήσει τη σημαντική «μάχη», Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης. Τον τελικό της φετινής σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Τον αγώνα που θα αναδείξει τον νέο Πρωταθλητή Ευρώπης και θα πάρει τα σκήπτρα από την Φενέρμπαχτσε.

Η τουρκική ομάδα έφτασε ένα… βήμα πριν το τέλος, ωστόσο, στον πρώτο ημιτελικό ηττήθηκε 79-61 από τον Ολυμπιακό, που πήρε το πρώτο «εισιτήριο». Λίγες ώρες αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε την κυριαρχία της απέναντι στην Βαλένθια, μέσα στο 2026, αφού επικράτησε 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό και συμπλήρωσε τις θέσεις των φιναλίστ.

Ωστόσο, στην «Βασίλισσα» επικρατεί χαρμολύπη, αφού για μία ακόμα φορά η ομάδα βρίσκεται στην κορυφαία «μάχη» της ευρωπαϊκής σεζόν, ωστόσο, λίγο πριν το τέλος του ημιτελικού με τις «νυχτερίδες» ο Ουσμάν Γκαρούμπα αποχώρησε τραυματίας, τέθηκε εκτός τελικού και υπάρχουν φόβοι για σοβαρή ζημιά.

Η απουσία του Ισπανονιγηριανού σέντερ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, αφού δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, κάτι που σημαίνει πως η Ρεάλ είναι… γυμνή κάτω από την ρακέτα.

Από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει κάποια σημαντική απουσία, τουλάχιστον της τελευταίας στιγμής, αφού ο Κίναν Έβανς είναι ο μεγάλος άτυχος για τους Πειραιώτες.

Το 12ο και το 4ο

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό Euroleague. Η προηγούμενη αποτελεί μία πικρή… ανάμνηση για τον Ολυμπιακό, μια και το σουτ του Σέρτζιο Γιούλ σε… νεκρό χρόνο, έφερε το 11ο στέμμα για την «Βασίλισσα». Μάλιστα, οι Πειραιώτες αναζητούν τη… ρεβάνς από τον τελικό του Κάουνας, στο… δρόμο για την 4η Euroleague στην ιστορία τους.

Η τελευταία τους είχε έρθει στον τελικό του Λονδίνου και πάλι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε, ο Βασίλης Σπανούλης είχε οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στο back to back τίτλο τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Τις άλλες δύο φορές, η «Βασίλισσα» είχε φτάσει στην κατάκτηση της κορυφής. Αρχικά, το 1995 στην Σαραγόσα με τον Αρβίντας Σαμπόνις να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη 73-61 και εν συνεχεία το 2015 στην Μαδρίτη, όπου οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν 78-59 και πήραν… ρεβάνς για το 2013.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο μεγάλος τελικός του Euroleague Final Four 2026, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης έχει οριστεί για το βράδυ της Κυριακής (24/05) στις 21:00 στο «Telekom Center Athens». Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Οι διαιτητές του τελικού

Η EuroLeague Basketball έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τον μεγάλο τελικό του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ τη Κυριακής στο Telekiom Center Athens. Πρόκειται για τους Όλεγκς Λάτισεβς, Σρέτεν Ράντοβιτς και Ρόμπερτ Λότερμοζερ.