Μπασκόνια: «Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Περάσοβιτς ο Κερεχέτα»

Τον επόμενο προπονητή της φέρεται να ψάχνει η Μπασκόνια, με τον Πάολο Γκαλμπιάτι να μην υπολογίζεται για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιβηρική, ο GM της ομάδας, Χοσέ Κερεχέτα έχει ξεχωρίσει το όνομα του Βελιμίρ Περάσοβιτς για τον πάγκο της ομάδας των Βάσκων.

Ο 61χρονος Κροάτης τεχνικός έχει ήδη τρεις θητείες ως προπονητής στην ομάδα της Μπασκόνια και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε για τελευταία φορά σε Final Four την Ισπανική ομάδα το 2016.

Μεταξύ άλλων ο Περάσοβιτς έχει κάτσει σε πάγκους ομάδων όπως η Εφές, Ούνικς Καζάν, Βαλένθια, Εθνική Κροατίας και Τσιμπόνα.