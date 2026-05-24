Μπασκόνια: «Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Περάσοβιτς ο Κερεχέτα»

Δημοσίευμα από την ισπανία, συνδέει τη Μπασκόνια με τον Βελιμίρ Περάσοβιτς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, με τον Γκαλμπιάτι να βλέπει την πόρτα της εξόδου.

Τον επόμενο προπονητή της φέρεται να ψάχνει η Μπασκόνια, με τον Πάολο Γκαλμπιάτι να μην υπολογίζεται για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιβηρική, ο GM της ομάδας, Χοσέ Κερεχέτα έχει ξεχωρίσει το όνομα του Βελιμίρ Περάσοβιτς για τον πάγκο της ομάδας των Βάσκων.

Ο 61χρονος Κροάτης τεχνικός έχει ήδη τρεις θητείες ως προπονητής στην ομάδα της Μπασκόνια και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε για τελευταία φορά σε Final Four την Ισπανική ομάδα το 2016.

Μεταξύ άλλων ο Περάσοβιτς έχει κάτσει σε πάγκους ομάδων όπως η Εφές, Ούνικς Καζάν, Βαλένθια, Εθνική Κροατίας και Τσιμπόνα.

Μπασκόνια: «Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Περάσοβιτς ο Κερεχέτα»

