· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζίμι Κλαρκ»

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παραμείνει έως το 2028 ο Τζίμι Κλαρκ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Ισραήλ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζίμι Κλαρκ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζίμι Κλαρκ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ μέχρι το 2028, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Όντεντ Κάτας για νέο τριετές συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει NBA out από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Ιουλίου.

Ο Κλαρκ αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν για τη Μακάμπι, καταγράφοντας στη EuroLeague κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:20 ONSPORTS

ΑΕΚ: «Ενδιαφέρεται για Τάβερνιερ»

13:59 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσει ξανά ο Αταμάν το παιχνίδι»

13:41 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζίμι Κλαρκ»

13:39 EUROLEAGUE

EUROLEAGUE Bring it ON με τη Χριστίνα Βραχάλη

13:21 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Καλύτερη Ελληνίδα της σεζόν στην Α1 η Χριστινάκη

12:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet: Νέα «επίθεση» με... Φωτιά μετά το Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν

12:37 OPINION

Ένα μαξιλαράκι έχασε, όχι την πρόκριση

12:26 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Νέος team manager και επίσημα ο Μπατίστα

12:19 BET ON

Σούπερ προσφορά* για το Europa League και το Conference League από το Pamestoixima.gr

12:11 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Βόβορα για τον πάγκο

11:58 BET ON

Ετοιμαστείτε για το 4ο σερί ταμείο με τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

11:49 STORIES

Το Onsports γιορτάζει 10 χρόνια Release Athens Festival και σου χαρίζει ένα μοναδικό promo pack!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας