Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζίμι Κλαρκ»

Ο Τζίμι Κλαρκ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ μέχρι το 2028, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Όντεντ Κάτας για νέο τριετές συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει NBA out από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Ιουλίου.

Ο Κλαρκ αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν για τη Μακάμπι, καταγράφοντας στη EuroLeague κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα.