· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτασε τους 2.000 πόντους ο Κέντρικ Ναν

Ο Αμερικανός… σπάει τα κοντέρ στην Euroleague και από τα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Βαλένθια ξεπέρασε τους 2.000 πόντους στη διοργάνωση. 

Το… φράγμα των 2.000 πόντων στην Euroleague, «έσπασε» ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός κορυφαίος σκόρερ της διοργάνωσης, στα πρώτα λεπτά του Game 3 με την Βαλένθια, σκόραρε όσο χρειαζόταν για να «πιάσει» αυτό το milestone.

Ο Ναν ήταν εξαιρετικός την πρώτη του σεζόν στην οποία δεν αγωνίστηκε από την αρχή της. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν πρώτος σκόρερ και φέτος δεύτερος στη διοργάνωση. Έτσι μέσα σε λιγότερες από τρεις σεζόν, έφτασε τους 2.000 πόντους.

LATEST NEWS
