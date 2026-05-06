Συνάντηση EuroLeague – ABA με φόντο συνεργασία

Στελέχη της EuroLeague και της ABA συναντήθηκαν, με φόντο πιθανή συνεργασία μεταξύ των δύο διοργανώσεων. 

Συνάντηση υπήρξε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) στη Βαρκελώνη μεταξύ στελεχών της ABA και του διευθύνοντα συμβούλου της EuroLeague, Τσους Μπουένο, με τις δύο πλευρές να συζητούν για πιθανή συνεργασία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Την Τρίτη, 5 Μαΐου, η ηγεσία της ABA League επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Euroleague Basketball στη Βαρκελώνη για μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Chus Bueno και ανώτερα στελέχη.Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό ευκαιριών για την περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τόσο από αθλητική όσο και από εμπορική άποψη.

Έμφαση δόθηκε στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στη βελτίωση των δομών των διαγωνισμών και στην αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων για τη δημιουργία αξίας σε όλο το οικοσύστημα του μπάσκετ.Και οι δύο οργανισμοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου, με κοινή πρόθεση να διερευνήσουν την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας και την προώθηση της συνεχούς καινοτομίας στο άθλημα».

